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تغيير وحيد في تشكيل الزمالك أمام المقاولون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقاولون عند التاسعة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري.

وشهد التشكيل تغييراً وحيداً عن الذي خاض به مباراة القمة في الجولة السابقة أمام الأهلي؛ حيث تم الدفع بعبدالله جمعة بدلًا من محمد عبد الشافي الذي تعرض للإصابة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، حمدي الونش، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما.

خط الهجوم: بنشرقي، مصطفى محمد، أحمد زيزو.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

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