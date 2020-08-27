اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الأهلي والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي ورمضان حسن:
قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، إن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة رفضت فكرة تأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي.
ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره المصري يوم السبت المقبل لحساب الجولة 23 من دوري WE المصري.
وأضاف نائب رئيس المصري من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، أن عبدالظاهر السقا تواجد في اتحاد الكرة طلبًا لتأجيل المباراة، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من جانب الأهلي واتحاد الكرة.
وأكمل: "طلبنا التأجيل بسبب حالات الإعياء التي أصابت اللاعبين".
وعانى عدد كبير من لاعبي المصري من الإصابة بفيروس كورونا مما فرض عددًا من التأجيل للفريق في البطولة المحلية.
وقال: "بعد رفض التأجيل ليس هناك مفر من خوض هذه المباراة".
وفي نفس السياق قال طارق هاشم عضو مجلس الإدارة في تصريحات لـ"الخليج 365": "كنا نريد منح اللاعبين راحة خاصة وأنهم متأثرين على المستوى البدني بالإصابة بفيروس كورونا."
واختتم: "الأهلي أبلغنا أن رينيه فايلر رفض فكرة تأجيل المباراة".
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