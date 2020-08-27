شهدت زيارة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لمقر ناديه الاهلي للمشاركة في تكريم الدكتور عمرو ابوالمجد حفاوة بالغة من قبل اعضاء النادي والعاملين حيث التف حوله اعضاء النادي لأخذ الصور التذكارية والتمنيات له بالتوفيق مع منتخب مصر خلال المهمة الصعبة القادمة . النادي والعاملين حيث التف حوله اعضاء النادي لأخذ الصور التذكارية والتمنيات له بالتوفيق مع منتخب مصر خلال المهمة الصعبة القادمة . وأوضحت حالة الحب والحفاوة التى كانت فى انتظار الكابتن حسام البدري الذى تعول عليه مصر وجماهيرها امالا كبيرة فى قيادة أحفاد الفراعنة إلى انجازات إفريقية وعالمية.

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كانت هذه تفاصيل خبر استقبال حافل للبدري من اعضاء الاهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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