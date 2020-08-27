المقاولون يتفوق على الزمالك بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق المقاولون العرب بهدف نظيف، على الزمالك خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وباغت المقاولون العرب نظيره الزمالك بهدف في الدقائق الأولى، عن طريق الكولومبي لويس هينستروزا إدوارد، بعدما استقبل كرة طولية من التونسي سيف الدين

الجزيري على حدود منطقة الجزاء ليسدد الكرة داخل المرمى.

الزمالك حاول أن يدرك هدف التعادل، عن طريق يوسف أوباما الذي أهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 25 مررها له محمود علاء ولكنه لعبها بجانب العارضة.

المقاولون واصل مهاجمة نادي الزمالك عن

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طريق المتألق سيف الدين الجزيري، الذي أرسل كرة بينية لشكري نجيب داخل منطقة جزاء نادي الزمالك، لكن أبو جبل تصدى لها.

وفي الدقيقة 33 أهدر مصطفى محمد فرصة هدف محقق لنادي الزمالك، عن طريق هجمة مرتدة لزيزو الذي أرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن مصطفى صوبها خارج المرمى.

وتعرض فادي نجاح للطرد في الدقيقة 35، بعدما عرقل أشرف بن شرقي على حدود منطقة الجزاء.