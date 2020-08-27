اخبار الرياضه

المقاولون يتفوق على الزمالك بهدف في الشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تقدم فريق المقاولون العرب بهدف نظيف، على الزمالك خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة .

وباغت المقاولون العرب نظيره الزمالك بهدف في الدقائق الأولى، عن طريق الكولومبي لويس هينستروزا إدوارد، بعدما استقبل كرة طولية من التونسي سيف الدين

الجزيري على حدود منطقة الجزاء ليسدد الكرة داخل المرمى.

الزمالك حاول أن يدرك هدف التعادل، عن طريق يوسف أوباما الذي أهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 25 مررها له محمود علاء ولكنه لعبها بجانب العارضة.

المقاولون واصل مهاجمة نادي الزمالك عن

Advertisements
طريق المتألق سيف الدين الجزيري، الذي أرسل كرة بينية لشكري نجيب داخل منطقة جزاء نادي الزمالك، لكن أبو جبل تصدى لها.

وفي الدقيقة 33 أهدر مصطفى محمد فرصة هدف محقق لنادي الزمالك، عن طريق هجمة مرتدة لزيزو الذي أرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن مصطفى صوبها خارج المرمى.

وتعرض فادي نجاح للطرد في الدقيقة 35، بعدما عرقل أشرف بن شرقي على حدود منطقة الجزاء.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يتفوق على الزمالك بهدف في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا