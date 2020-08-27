مانشيني يستدعي 37 لاعبًا في قائمة إيطاليا استعدادا للأمم الأوروبية

أعلن روبيرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا، قائمة بلاده التي ستخوض أول جولتين من بطولة دوري الأمم الأوروبية. القائمة شهدت عودة المدافع المخضرم جورجيو كيلليني لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد عودته من الإصابة بالرباط الصليبي. وتلعب إيطاليا أمام البوسنة والهرسك يوم 4 سبتمبر المقبل في مدينة فلورنسا. قبل أن تحل ضيفة على هولندا يوم 7 سبتمبر المقبل في ملعب يوان كرويف بالعاصمة أمستردام. حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (ميلان) – أليسيو كرانيو (كالياري) – أليكيس ميريت Advertisements (نابولي) – سالفاتوري سيريجو (تورينو) (نابولي) – سالفاتوري سيريجو (تورينو) الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو) – أليساندرو باستوني (إنتر ميلان) – كريستيانو بيراجي (إنتر ميلان) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – ماتيو كالدارا (اتالانتا) – جورجيو كيليني (يوفنتوس) – دانيلو دامبروسيو (إنتر ميلان) – جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – أليساندرو فلورينزي (روما) – جيانلوكا مانشيني (روما) – لوكا بيليجريني (يوفنتوس) – ليوناردو سبيناتزولا (روما) (روما) الوسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان) – جياكومو بونافينتورا – جايتانو كاستروفيلي (فيورنتينا) – بريان كريستانتي (روما) – جورجينيو (تشيلسي الإنجليزي) – روبيرتو جاليارديني (إنتر ميلان) – مانويل لوكاتيلي (ساسولو) – لورينزو بيليجريني (روما) – ستيفانو سينسي (إنتر ميلان) – ساندرو تونالي (بريشيا) – نيكولو زانيولو (روما) الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو) – فيديريكو بيرنارديسكي (يوفنتوس) – فرانشيسكو كابوتو (ساسولو) – فيديريكو كييزا (فيورنتينا) – ستيفان الشعراوي (شانجهاي شينوا الصيني) – تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – لورينزو إنسيني (نابولي) – مويس كين (إيفرتون الإنجليزي) – كيفن لاسانيا (أودينيزي) – ريكاردو أورسولويني (بولونيا).

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