سكاي:إبراهيموفيتش جدد تعاقده مع ميلان

زعمت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية، أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، جدد تعاقده مع ميلان الإيطالي، اليوم الخميس.
وكان إبراهيموفيتش انضم لميلان في صفقة انتقال حر في الانتقالات الشتوية في الموسم الماضي قادما من لوسأنجلوس جالاكسي الأمريكي.
ووفقًا لشبكة سكاي، فأن إبراهميوفيتش جدد تعاقده لمدة موسم اَخر مع ميلان، ايبقى في صفوف الفريق الإيطالي في الموسم الجديد.
وخاض إبراهيموفيتش 20 مباراة مع ميلان في الموسم المنقضي، وسجل 11 هدفًا وصنع 5 اَخرين.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يرتدي فيها إبراهيموفيتش قميص ميلان بعدما قضى عامين رفقة الروسونيري من 2010 لـ2012.
وإجمالا سجل إبرا مع ميلان 67 هدفا وصنع 29 في 105 مباراة.
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