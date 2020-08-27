إصابة حازم إمام في الدقائق الأولى من مباراة الزمالك والمقاولون

تعرض حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك للإصابة بشد في العضلة الأمامية، خلال لقاء فريقه أمام المقاولون المقام الآن، ليخرج من المباراة ويشارك محمد عبد الغني بدلاً منه.

وتقدم فريق المقاولون العرب على نظيره الزمالك، بالهدف الأول خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة 22 للدوري الممتاز.

جاء الهدف عبر اللاعب لويس إدوارد في الدقيقة 13. من المباراة ويشارك محمد عبد الغني بدلاً منه.وتقدم فريق المقاولون العرب على نظيره الزمالك، بالهدف الأول خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة 22 للدوري الممتاز.جاء الهدف عبر اللاعب لويس إدوارد في الدقيقة 13.

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