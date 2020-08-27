سكاي: لا يتبقى سوى إعلان تشيلسي ضم تياجو سيلفا

أصبح البرازيلي تياجو سيلفا ، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قريب من الانتقال إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس فأن تياجو سيلفا اجتاز الكشف الطبي في مدينة ميلانو لإتمام انتقاله إلى تشيلسي في الصيف الجاري.

ولا يتبقى الآن سوى توقيعه على العقود لينتقل إلى تشيلسي بعقد يمتد لموسم مع إمكانية لمدة موسم آخر.

وأوضح التقرير أن سيلفا سيطير إلى إنجلترا من إيطاليا ليدخل في عزل ذاتي لـ14 يوما قبل الانضمام لتدريبات فريقه

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الجديد.

وسينضم سيلفا إلى تشيلسي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان، في الصيف الحالي.

وخلال الصيف الجاري أجرى تشيلسي العديد من الصفقات بضم تيمو فيرنر وحكيم زياش وبن تشيلويل ومالانج سار.

ومن المتوقع أن يعلن كذلك تشيلسي خلال الفترة المقبلة عن ضمه لكاي هافيرتز من باير ليفركوزن.