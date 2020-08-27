أصبح البرازيلي تياجو سيلفا ، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قريب من الانتقال إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس فأن تياجو سيلفا اجتاز الكشف الطبي في مدينة ميلانو لإتمام انتقاله إلى تشيلسي في الصيف الجاري.
ولا يتبقى الآن سوى توقيعه على العقود لينتقل إلى تشيلسي بعقد يمتد لموسم مع إمكانية لمدة موسم آخر.
وأوضح التقرير أن سيلفا سيطير إلى إنجلترا من إيطاليا ليدخل في عزل ذاتي لـ14 يوما قبل الانضمام لتدريبات فريقه
وسينضم سيلفا إلى تشيلسي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان، في الصيف الحالي.
وخلال الصيف الجاري أجرى تشيلسي العديد من الصفقات بضم تيمو فيرنر وحكيم زياش وبن تشيلويل ومالانج سار.
ومن المتوقع أن يعلن كذلك تشيلسي خلال الفترة المقبلة عن ضمه لكاي هافيرتز من باير ليفركوزن.
كانت هذه تفاصيل خبر سكاي: لا يتبقى سوى إعلان تشيلسي ضم تياجو سيلفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.