ليستر سيتي يفاوض مهاجم برينتفورد

أشارت تقارير صحفية إلي أن نادي ليستر سيتي لديه نيه لتعزيز خطه الأمامي خلال سوق الانتقالات الحالي . وبحسب تصريحات ذكرها موقع " فوت ميركاتو " أن المدير الفني بريندان رودجيرز حريص على تعزيز خياراته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد. المدير الفني بريندان رودجيرز حريص على تعزيز خياراته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد. وأضاف : أن النادي الانجليزي مهتم بالمهاجم الشاب بريان مبيومو لاعب نادي برينتفورد الذي اثار اهتمام النادي . الشاب بريان مبيومو لاعب نادي برينتفورد الذي اثار اهتمام النادي . ويبلغ مبيومو من العمر 21 عام ، حيث قام بتسجيل 16 هدفا و تقديم 7 تمريرات حاسمة في 45 مباراة مع برينتفورد في الموسم الماضي .

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