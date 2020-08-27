رونالدو يفوز بجائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا (فيديو) 

فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل هدف في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم Goal of the Tournament results:



🥇 Ronaldo, Juventus 2-1 Lyon (2nd goal)

🥈 Sabitzer, Leipzig 2-1 Zenit

🥉 Cuadrado, Atlético 2-2 Juventus

4⃣ Suárez, Barcelona 2-1 Inter (1st goal)

5⃣ Gnabry, Lyon 0-3 Bayern (1st goal)@NissanFootball #GOTT #GOTW https://t.co/gWSBK7vsZh pic.twitter.com/o76CdHCI47 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020 أن الهدف الثاني الذي سجله رونالدو (35 عاما) لفريقه يوفنتوس في مرمى ليون الفرنسي فاز في الاستفتاء الذي أجري لاختيار أفضل هدف بدوري الأبطال، وصوت فيه 400 ألف مشجع.

ورغم فوز يوفنتوس على ملعبه 2-1 سجلهما رونالدو، فإنه خرج من الدور ثمن النهائي للبطولة، بعد تطبيق قاعدة التسجيل خارج الملعب، حيث فاز ليون ذهابا 1-صفر.

ويعد رونالدو الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 130 هدفا، كما أنه أكثر مَن سجل أهدافا في نسخة واحدة برصيد 17 هدفا.

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وجاء هدف نجم فريق "لايبزيغ" مارسيل سابيتزر في مرمى زينيت الروسي بالمركز الثاني، وهدف لاعب يوفنتوس خوان كوادرادو، في مرمى أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث، في حين حل هدف نجم برشلونة لويس سواريز في مرمى إنتر ميلان رابعا، وهدف غنابري في شباك ليون خامسا.

المصدر: مواقع الكترونية



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