صاحب الرقم القياسي بالدوري الإنجليزي الممتاز يعتزل كرة القدم 

قالت وسائل إعلام بريطانية الخميس إن غاريث باري صاحب الرقم القياسي لعدد المشاركات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اعتزل منافسات اللعبة الشعبية في الـ39 من العمر.

وشارك باري في 653 مباراة وأحرز 53 هدفا، في مسيرة حافلة لعب خلالها مع فرق أستون فيلا ومانشستر سيتي وإيفرتون، كما شارك في 53 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

وبعد أن أمضى نحو عقد كامل في صفوف أستون فيلا انتقل باري إلى مانشستر سيتي في 2009 وكان ضمن تشكيلة الفريق الفائزة بلقب الدوري الممتاز في 2012.

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وشارك باري أيضا في بضع مباريات مع وست بروميتش ألبيون في دوري القسم الثاني في الموسم الماضي قبل صعوده للدوري الممتاز.

المصدر: رويترز