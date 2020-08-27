رياضة | كيف ستكون تشكيلة مانشستر سيتي في حال ضم ميسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كيف ستكون تشكيلة مانشستر سيتي في حال ضم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسؤولو مانشستر سيتي الإنجليزي، من حسم الصفقة الأكبر في تاريخ السيتيزنز، بإعلان التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

تعاقد مانشستر سيتي مع ميسي

تحدثت تقارير صحفية، عن تفاصيل تعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع "‏GOL" أن السيتي سوف يعرض على الأرجنتيني ليونيل ميسي عقد بـ5 سنوات. 3 مع السيتي و2 مع نيويورك سيتي.

تشكيل مانشستر سيتي في حال ضم ميسي

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ويتسعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي، تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في حال التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإليكم التفاصيل:-

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: والكر - فيرناندينيو - لابورت - كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو - كيفين دي بروين - جوندوجان.

خط الهجوم: جابريل جيسوس - ميسي - رحيم سترلينج.

وعن الأسباب التي تدفعه للرحيل، اختتم رومينيجيه تصريحاته قائلاً:"هناك جوانب داخلية وخاصة هناك لا أعرف عنها وهذا هو السبب في أنني لن أتدخل".