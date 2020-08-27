رياضة | خاص.. محمود أبو رجيلة يكشف سر ابتعاده عن قناة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص.. محمود أبو رجيلة يكشف سر ابتعاده عن قناة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمود أبو رجيلة مدرب الزمالك السابق عن سبب ابتعاده عن الظهور في قناة الزمالك الرسمية التي انطلقت منذ عام على نايل سات.

تصريحات محمود أبو رجيلة عن قناة الزمالك

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وعلق محمود أبو رجيلة مدرب الزمالك السابق، في تصريحات خاصة لـ«الخليج 365 الرياضي»، عن سبب ابتعاده عن الظهور في قناة الزمالك.

وقال مدرب الزمالك السابق: " ظهوري أصبح قليلا، بسبب الأزمة الصحية التي أمر بها".

واختتم أبو رحيلة: " لم أصبح قادرا على الحركة بشكل طبيعي والذهاب إلى مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل الظهور على قناة النادي، ولكن أنا زملكاوي حتى النخاع".