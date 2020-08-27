رياضة | برشلونة يستهدف نجم ليفربول لخلافة ميسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يستهدف نجم ليفربول لخلافة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي برشلونة الإسباني، أولي الخطوات في البحث عن بديل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الذي أعلن عن رحيلة عن كامب نو بنهاية الميركاتو الصيفي الجاري.

ومنذ أن أعلن ميسي رحيله عن برشلونة بدأ العديد من ممثلي ممثلي كرة القدم الأوروبية نشاطهم في سوق الانتقالات، في البحث عن بديل للنجم الأرجنتيني.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول من أجل تعويض ميسي.

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ومن جهته رفض ماني تجديد تعاقده مع ليفربول في الوقت الحالي، منتظر ما سوف تسفر عنه الأيام المقبلة في مستقبل البرغوث داخل الكامب نو.

ولا يعتبر أسد التيرانغا غريب عن المدرب الهولندي رونالد كومان، حيث تألق كثيرًا تحت قيادة المدير الفني الجديد لبرشلونة عندما كان يشرف على تدريب ساوثامبتون.

يذكر أن ماني قد حظي أياضا بأهتمام الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد من أجل تدعيم خط الهجوم خلفًا للبرتغالي كرستيانو رونالدو، وذلك قبل تعاقد الملكي مع البلجيكي إيدين هازارد.