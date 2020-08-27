رياضة | خاص.. محمود أبو رجيلة: "الزمالك سيعبر الرجاء البيضاوي المغربي في هذه الحالة فقط"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص.. محمود أبو رجيلة: "الزمالك سيعبر الرجاء البيضاوي المغربي في هذه الحالة فقط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمود أبو رجيله نجم ومدرب الزمالك السابق، عن مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

تصريحات محمود أبو رجيله عن مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي

وقال محمود أبو رجيله في تصريحات خاصة لـ«الخليج 365 الرياضي»: " مباراة الزمالك والمقاولون العرب المقبلة بالدوري المصري، ستظهر ملامح مستوى الزمالك أمام الرجاء".

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وتابع مدرب الزمالك السابق: "إذا كان مستوى الزمالك الفني أعلى من مباراة الأهلي، أتوقع وقتها أن يحصد الفريق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا".

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الزمالك والرجاء يوم 9/25 بالمغرب، فيما تُقام مباراة الإياب يوم 10/2 في القاهرة.