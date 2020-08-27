رياضة | ميسي يطلب من نيمار الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يطلب من نيمار الرحيل إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه توجد مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة الإسباني والإنتقال الى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكدت شبكة ESPN العالمية أن ليونيل ميسي اتصل بالبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الأيام الماضية وطلب منه الإنضمام إليه في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضحت الشبكة العالمية أن انتقال نيمار إلى مانشستر سيتي سيكون معقد لأن مانشستر سيتي لن يستطيع التعاقد مع الثنائي الأرجنتيني والبرازيلي دون انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف.

وألمحت الشبكة العالمية أن نيمار ارتبط بالعودة إلى برشلونة في أكثر من مناسبة واللعب بجوار ميسي مرة أخرى في برشلونة ولكن يبدو أن نيمار سيستمر مع باريس سان جيرمان وأن ميسي سيرحل عن برشلونة.