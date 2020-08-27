رياضة | كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تشكيلة فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل في الجولة الثانية والعشرين من الدوري على ملعب القاهرة الدولي.

وجاءت تشكيلة الزمالك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل في خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي في خط الهجوم: مصطفي محمد Advertisements الاحتياطي : جنش و عبد الغني و حسام عبد المجيد وإسلام جابر و حسام أشرف و أسامة فيصل ومحمد اوناجم وعمر السعيد وكاسونجو.

أما تشكيل المقاولون العرب فجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير ثابت، فادى نجاح

خط الوسط: إبراهيم صلاح، حسن الشامي، محمد مجلى، أحمد الشيمي، لويس أدوارد.

خط الهجوم: سيف الجزيري، شكرى نجيب