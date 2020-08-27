رياضة | نجم الزمالك يتلقى عرضا أوروبيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يتلقى عرضا أوروبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، تلقي نجم الفريق عرضاً من أحد الدوريات الأوروبية، للرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقاً للمصدر، فإن مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، تلقى عرضاً أوروبياً كبيراً للرحيل عن الفريق، خلال موسم الانتقالات.

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وذكر المصدر، أن العرض جاء بواسطة أحد مندوبي شركات التسويق، والذي سيتواصل مع مجلس إدارة الزمالك من أجل حسم الصفقة.

وجذب مصطفى محمد الأنظار نحوه بقوة، بعد أن سجل هدفاً عالمياً في شباك الأهلي، في القمة 120 التي أقيمت السبت الماضي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب مساء اليوم على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.