رياضة | نجم الزمالك يتلقى عرضا أوروبيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يتلقى عرضا أوروبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، تلقي نجم الفريق عرضاً من أحد الدوريات الأوروبية، للرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية.
ووفقاً للمصدر، فإن مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، تلقى عرضاً أوروبياً كبيراً للرحيل عن الفريق، خلال موسم الانتقالات.
وذكر المصدر، أن العرض جاء بواسطة أحد مندوبي شركات التسويق، والذي سيتواصل مع مجلس إدارة الزمالك من أجل حسم الصفقة.
وجذب مصطفى محمد الأنظار نحوه بقوة، بعد أن سجل هدفاً عالمياً في شباك الأهلي، في القمة 120 التي أقيمت السبت الماضي.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب مساء اليوم على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.