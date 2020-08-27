رياضة | البنك الأهلي يخسر من إنبي وديا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر البنك الأهلي يخسر من إنبي وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق البنك الأهلي، هزيمة بهدف نظيف، من فريق انبي خلال اللقاء الودي الذي أقيم مساء الخميس بملعب بتروسبورت .

وسبق للبنك، خوض العديد من المواجهات الودية، حيث خسر من إحدى فرق الشركات، بهدفين، ثم خسر من سيراميكا، بثلاثية، قبل أن يتعادل مع بتروجت، بدون أهداف، كما فاز على اتحاد الشرطة بثناثية، وتعادل مع الانتاج الحربي، بدون أهداف، وخسر من النصر، بثلاثية دون رد، وتغلب مؤخرا على النحوم بثلاثية مقابل هدف.

يذكر أن البنك الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 35 نقطة بالتساوي مع فريق بني سويف، المتصدر، لجدول ترتيب مجموعة الصعيد، بمسابقة دوري القسم الثاني.