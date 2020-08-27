شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو: نعمل مجددًا لغزو إيطاليا وأوروبا والعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، إنه يستعد بكل قوة للموسم الجديد مع فريقه، وذلك عن طريق حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وقال رونالدو: «أستعد للموسم الثالث مع البيانكونيري، وروحي وطموحي عالية جداً»، وأضاف: «تسجيل الأهداف، تحطيم الأرقام القياسية، تخطي المعوقات، الفوز بالألقاب، تحقيق الأهداف الشخصية، نحن على أتم الاستعداد لكل شيء ولنفعل كل الأمور مراراً وتكراراً».

وأكد: «نحن نعمل مرة أخرى على غزو إيطاليا، وأوروبا، والعالم، عن طريق الأهداف والانتصارات وبمساعدة الجميع والعمل التعاوني مع جميع موظفي اليوفنتوس».

وكان قد نشرت تقارير صحفية أن خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب البرتغالي، عرض كرستيانو على كل من برشلونة وريـال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن بعدها نفت التقارير الصحفية صحت هذه الأنباء، وأكدت أن اللاعب البرتغالي لا يخطط للرحيل عن فريق السيدة العجوز، ويرغب في الاستمرار الموسم المقبل.