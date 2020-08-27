شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقتراب رحيل ميسي.. طلب رسمي لسحب الثقة من «بارتوميو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم جوردى فارى، أحد الأسماء التى كانت تنوى الترشح لانتخابات رئاسة برشلونة فى 2015 والذى سيخوض بالفعل انتخابات النادى المقبلة، بمذكرة لسحب الثقة من الرئيس الحالى جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته بالكامل، فى مكاتب النادى الكتالونى. وأعلن فارى، الذى حصل قبل الانتخابات الأخيرة على 2033 توقيعا من أصل 2534 اللازمة ليكون مرشحا، عن هذه الخطوة فى تغريدة قال فيها إن «بارتوميو ومجلس إدارته لا يمكن أن يكونوا مسؤولين عن النادى لمدة دقيقة أخرى. لقد حان وقت الأفعال وليس الكلمات».

ويأتى إعلان المرشح بعد تأكيد قرار نجم الفريق وقائده ليونيل ميسى بمغادرة النادى هذا الصيف.

وأعلن اتحاد «مانيفست بلاوجرانا»، الذى يرأسه مارك دوش، عزمه تقديم مذكرة لسحب الثقة ضد بارتوميو إذا لم يقم هذا الأخير هو ومجلس إدارته اليوم باستدراك «وضع ميسى» واستقالوا «بطريقة فورية لإفساح المجال لتشكيل لجنة تدير النادى وتدعو إلى إجراء انتخابات فى أقرب وقت ممكن». بالإضافة إلى ذلك، هناك منصة أخرى فى محيط الابرسا «Més que una moci» (أكثر من مجرد حركة لسحب الثقة)، والتى تم تقديمها فى 29 يوليو وتم تدشين صفحة (mocio2020.cat) لجمع الدعم «عبر الإنترنت» لتقديم المذكرة.

Advertisements

وسيحتاج فارى إلى جمع توقيعات 15%على الأقل من القائمة الانتخابية للنادى (فى عام 2013 وافقت جمعية على زيادة النسبة المئوية من 5 إلى 15%)، أى حوالى 16000، من أجل إنجاح مقترح سحب الثقة. وهو شىء يصعب تحقيقه بدون مباريات فى الكامب نو. وفى حالة تجاوز فارى النسبة المطلوبة، سيتعين على النادى إجراء استفتاء سيدفع بإزالة مجلس الإدارة الحالى، فقط إذا أراد 66.6% على الأقل من الناخبين ذلك.

فى نفس السياق، أعلن رامون بلانيس، السكرتير الفنى لنادى برشلونة، أن الإدارة تعمل جاهدة لإقناع القائد ليونيل ميسى بالبقاء خلال الفترة المقبلة، بعدما طالب بالرحيل هذا الصيف. وحضر بلانيس المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم اللاعب الجديد تريناكو، بدلا من الرئيس جوسيب بارتوميو الذى اكتفى بتوقيع العقود والتقط الصور التذكارية.

وقال بلانيس، خلال المؤتمر التقديمى لصفقة ترينكاو: «كانت هناك أنباء مهمة عن ميسى، ولكن ما نفكر فيه وقلناه عدة مرات هو أننا نفكر فيه كلاعب لبرشلونة». وأضاف: «اليوم يصل ترينكاو، ونأمل أن يُحقق الانتصارات بجانب ميسى، وبرشلونة أعاد بناء نفسه مرات عديدة، وطوال تاريخه يعود بقوة، وفكرتنا هى القيام بذلك بوجود أفضل لاعب فى العالم». وتابع: «بالنسبة لميسى يجب أن يحظى باحترام كبير نظرًا لتاريخه، ونحن لا نفكر فى أى بند تعاقدى، وتعاقد ميسى وبرشلونة أعطى كليهما الكثير والكثير من البهجة للجماهير، ونحن فى الداخل نعمل على إقناعه وإيجاد الحل الأفضل له وللنادى». واستكمل: «نقوم بتدعيم الفريق بصفقات مثل بيدرى وترينكاو لتحقيق الانتصارات، وكل الأندية تتجدد، ولا يوجد نزاع بين ميسى وبرشلونة، ولا يستحق أى منهما ذلك». وأردف: «لا يوجد أى انقسام داخل النادى بسبب ميسى، وأى شخص يفهم كرة القدم يريده أن يبقى هنا، للفوز مُجددًا، والنادى يعمل داخليًا فى المشروع الجديد، وقال كومان إنه سيتحدث مع اللاعبين على انفراد وبدأ بالفعل فى ذلك». وتابع: «يجب أن نحترم كثيرًا اللاعبين الذين أعطوا لبرشلونة، وهذه لحظات صعبة، وأحيانًا تكون القرارات مؤلمة لكنها محادثات خاصة وداخلية». وأوضح: «ميسى لم يُخبرنا بأنه لن يحضر للخضوع لاختبار الفيروس والمشاركة فى التدريبات، لكن أى تواصل سيبقى بين الأطراف، ونبذل أقصى جهدنا لحل تلك الأزمة».