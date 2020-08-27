شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: المقاولون (1)-(0) الزمالك.. الجولة 22 من الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الأن فريقا المقاولون العرب والزمالك، على ملعب ستاد الأهلي we السلام، في اطار مباريات الجولة 22 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتأتي أهمية المباراة في ظل صراع وصافة الدوري الذي ينافس عليها المقاولون والزمالك مع بيراميدز، ويدخل المقاولون في المركز الرابع برصيد 37، والزمالك في المركز الثالث برصيد 42 بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وإليكم أبرز أحداث المباراة:

ق 1 ابو جبل يتألق ويمنع أول اهداف اللقاء بالتصدي لتسديدة سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون.

ق 2 تسديدة من بن شرقي اعلى مرمى ابو السعود حارس المقاولون.

ق 8 سقوط حازم إمام وخروجه للعلاج.

ق 11 دخول عبدالغني بدلًا من حازم امام المصاب.

ق 13 جوووووووووووووووووووول الهدف الاول للمقاولون عن طريق اللاعب لويس ادوارد.

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ق17 تسديدة قوية من شكري نجيب في يد الحارس أبو جبل.

ق 18 ابو السعود ينقذ مرماه من تسديدة أوباما.

ق 19 أوباما يهدر فرصة التعادل امام مرمى المقاولون.