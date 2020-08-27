شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي وإدارة «البارسا» يتفقان على أمر وحيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن ليونيل ميسي وإدارة نادي برشلونة متفقان على أمر وحيد وهو عدم تصعيد الأمور في المحاكم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الطرفين المعنيين بالقضية وهما ميسي والإدارة، لا يرغبان بأن تصل الأمور للمحاكم، كما حدث من قبل مع اللاعب البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر يفتح المجال أمام الطرفين للجلوس والتحدث، على الرغم من المواقف المتعارضة بينهما بشأن رحيل البرغوث الأرجنتيني مجاناً عن صفوف النادي الكتالوني.

وكان ميسي أرسل منذ أيام فاكسًا رسميًا إلى نادي برشلونة، لطلب الرحيل مجانًا عن «كامب نو»، وفي محاولة من لاستغلال بند الرحيل المجاني عن النادي بعد انتهاء الموسم.