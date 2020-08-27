شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع قائدة سلة سبورتنج لمدة موسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التعاقد مع نجم منتخب مصر، بشكل رسمي، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء، نهاية الموسم الجاري.

ونجح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في التعاقد مع مي حلوة، لاعبة فريق سبورتنج لكرة السلة، لمدة موسمين قادمين.

وجاء حصول الأهلي على توقيع مي حلوة، في إطار خطة النشاط الرياضي بالنادي، لتدعيم فرق الصالات المختلفة على مستوى الرجال والسيدات، استعدادا للموسم المقبل.