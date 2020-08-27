شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة اليوم أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة في التاسعة مساءً. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد. Advertisements ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود جنش ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أوناجم وحسام أشرف وعمر السعيد وأسامة فيصل وكاسونجو. الوضع في مصر

اصابات 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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