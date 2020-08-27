شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي منذ قليل، استعدادًا لمواجهة نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الثلاثاء بتادوري.

ونزل لاعبو الأبيض إلى أرض ستاد القاهرة الدولي قبل المواجهة المرتقب، لمعاينة أرض الملعب وذلك من أجل التعود علي أجواء اللقاء.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الخميس، في التاسعة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، بالجولة ال22 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 42 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 37 نقطة.