شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء طنطا بعد قليل، في إطار منافسات الأسبوع الــ22 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
التشكيل جاء على النحو التالي:
حارس مرمى.. محمد مجدى
خط الدفاع.. أسامة إبراهيم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أحمد أيمن.
خط الوسط.. عماد حمدى – عمر الوحش.
أمامهم.. بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى – عبدالرحمن مجدى.
خط الهجوم.. شيلونجو.
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الوضع في مصر
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اصابات
97,825
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تعافي
68,713
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وفيات
5,317
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