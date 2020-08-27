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تشكيل الإسماعيلي لمواجهة طنطا

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شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء طنطا بعد قليل، في إطار منافسات الأسبوع الــ22 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

التشكيل جاء على النحو التالي:

حارس مرمى.. محمد مجدى

خط الدفاع.. أسامة إبراهيم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أحمد أيمن.

خط الوسط.. عماد حمدى – عمر الوحش.

أمامهم.. بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى – عبدالرحمن مجدى.

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خط الهجوم.. شيلونجو.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    97,825

  • تعافي

    68,713

  • وفيات

    5,317

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