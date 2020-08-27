شكرا لقرائتكم خبر عن «النحاس» يعلن تشكيل المقاولون لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تشكيل ذئاب الجبل، الذي سيواجه الزمالك في الجولة ال22 من منافسات الدوري المحلي، مساء اليوم الخميس.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي.

في حراسة المرمى:محمود أبو السعود.

في خط الدفاع: إبراهيم صلاح، أمير عابد، محمد سمير، فادي نجاح.

في خط الوسط: محمود مجلى، حسن الشامي، احمد الشيمي، شكري نجيب، سيف الجزيري.

في خط الهجوم: لويس.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الخميس، في التاسعة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، بالجولة ال22 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 42 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 37 نقطة.