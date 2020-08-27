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بارتوميو يضع إستقالة مشروطة على الطاولة وميسي يقاطعه

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بارتوميو يضع إستقالة مشروطة على الطاولة وميسي يقاطعه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

كشفت القناة الكتالونية الثالثة أن رئيس نادي ​​ ​جوسيب ماريا بارتوميو​ يدرس تقديم استقالته بعد طلب قائد الفريق ​ليونيل ​ الرحيل عن النادي هذا الصيف.

 

وتابعت القناة أن بارتوميو قد يقدم على تلك الخطوة إذا أعلن ميسي أن سبب طلب المغادرة هو خلافه معه.

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ويأمل بارتوميو إقناع الأرجنتيني بشتى الوسائل الاستمرار في النادي الموسم المقبل حتى وإن كلفه ذلك منصب الرئاسة.

 

من جهتها أشارت إذاعة "rac1" الإسبانية، إلى أن ميسي لا يزال يرفض الرد على بارتوميو.

وأفادت الإذاعة أن بارتوميو اتصل مجدداً بالبرغوث ولكنه لم يتلق أي رد من الأرجنتيني، الذي فضل ترك القضية في يد محاميه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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