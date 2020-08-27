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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بارتوميو يضع إستقالة مشروطة على الطاولة وميسي يقاطعه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020
كشفت القناة الكتالونية الثالثة أن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو يدرس تقديم استقالته بعد طلب قائد الفريق ليونيل ميسي الرحيل عن النادي هذا الصيف.
وتابعت القناة أن بارتوميو قد يقدم على تلك الخطوة إذا أعلن ميسي أن سبب طلب المغادرة هو خلافه معه.
ويأمل بارتوميو إقناع الأرجنتيني بشتى الوسائل الاستمرار في النادي الموسم المقبل حتى وإن كلفه ذلك منصب الرئاسة.
من جهتها أشارت إذاعة "rac1" الإسبانية، إلى أن ميسي لا يزال يرفض الرد على بارتوميو.
وأفادت الإذاعة أن بارتوميو اتصل مجدداً بالبرغوث ولكنه لم يتلق أي رد من الأرجنتيني، الذي فضل ترك القضية في يد محاميه.
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