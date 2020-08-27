شكرا لقرائتكم خبر غياب الجمهور الألماني عن الملاعب لنهاية 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت السلطات الألمانية تمديد منع حضور الجمهور في الملاعب الرياضية حتى نهاية عام 2020 ، بحسب اتفاق بين مختلف الولايات الألمانية والحكومة المحلية أمس.

ويشكل هذا القرار ضربة قوية تحديدا لرياضة كرة القدم التي كانت تأمل في عودة الجمهور إلى المدرجات تدريجيا مع قرب انطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل، لكن المشروع لاحظ بعض «الاستثناءات»، لا سيما في المناطق حيث نسبة الحالات متدنية على الأقل من أسبوع «وإذا تم التأكد من أن المشاركين يأتون حصريا من المنطقة نفسها أو مناطق مجاورة».

وكانت رابطة الدوري الألماني تمني النفس بعودة جزئية للجماهير إلى الملاعب في الموسم المقبل.