الأهلي المصري يرفض دعوة رئيس الزمالك

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وقال مجلس إدارة الأهلي في بيان رسمي أمس إنه يحترم كيان نادي الزمالك وأعضاءه وجماهيره، ولكن مع التأكيد على العديد من النقاط فيما يخص الدعوة التي وجهها رئيس نادي الزمالك لمجلس إدارة الأهلي، للمشاركة في احتفالات يقيمها بناديه.
وأوضح «كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة للمشاركة في احتفالات ممن أساء لكل المصريين على مدار ما يقرب من عامين كاملين، عبر الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي بألفاظ خارجة، وسباب وشتائم وخوض في الأعراض، وإثارة الفتن بين الجماهير، وهدم لكل قيم المجتمع المصري دون حسيب أو رقيب».
وتابع «كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة ممن سب وشتم النادي ورموزه وقياداته، وكال لهم الاتهامات الباطلة وأساء إلى أسرهم، وهو يحتمي بحصانة برلمانية تقف حائلا أمام تفعيل القانون في بلد سيادة القانون».
وقال «كيف يقبل مجلس إدارة الأهلي دعوة ممن تقدمنا ضده بـ13 بلاغا لمعالي المستشار النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجاوزاته التي فاقت كل الحدود بطريقة شبه يومية على شاشة قناة ناديه».
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