3 أندية تنتظر قرار ميسي النهائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسبب قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل عن فريق برشلونة الإسباني في صدمة كبيرة في عالم كرة القدم هذا الأسبوع، وأثار عاصفة من التكهنات بشأن وجهته المقبلة.

وقضى ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات، والذي يعده البعض أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، مسيرته الكروية بالكامل مع فريق برشلونة، حيث خاض أول مباراة رسمية له مع الفريق الكتالوني وهو يبلغ 16 عاما.

ويريد ميسي «33 عاما» أن يكون جزءا من مشروع رياضي يمكن أن يساعده على رؤية مسيرته في وهج المجد، وهناك ثلاثة أندية تتسابق على ضمه، وهي مانشستر سيتي وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.

ووفقا لتقارير إعلامية، قدم الفريق الإنجليزي عرضا مغريا، يمكن من خلاله رؤية اللاعب يلعب لفريق نيويورك سيتي بعد أن يقضي ثلاثة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن ثم ينتقل للحصول على منصب سفير.

ويدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، الذي درب ميسي خلال فوزه بالثلاثية مع فريق برشلونة بالإضافة لعدد من الألقاب، كما يوجد صديقه المقرب وزميله في المنتخب الأرجنتيني سيرخيو أجوير في الفريق، ويتولى المفاوضات، فيران سوريانو، وهو مسؤول سابق في فريق برشلونة، ولديه أيضا علاقة طيبة بميسي.

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في الوقت نفسه، لطالما سعى فريق إنتر ميلان للحصول على توقيع ميسي، كما أن النادي على وفاق تام مع عائلة اللاعب، وقام والد ميسي، خورخي، بشراء منزل في ميلانو، حيث اعتبره البعض حجر أساس لانتقال اللاعب لإيطاليا، وربما الشيء الأكثر أهمية أن قانون الضرائب في إيطاليا يسمح لميسي بالاحتفاظ بالكثير من أرباحه.

ووصل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وأنهى البطولة كوصيف لبايرن ميونخ في مباراة متكافئة، وأفضل بكثير من استسلام برشلونة التاريخي.

ويلعب نيمار، صديق ميسي، هناك، وبجانب اللاعب البرازيلي هناك النجم المستقبلي كيليان مبابي، حيث يمكن أن يشكل الثلاثي خط هجوم لا يمكن إيقافه.

وهناك أيضا بعض أندية النخبة التي يمكنها أن تتعاقد مع ميسي، من بينها ريال مدريد، وبايرن ميونخ، ومانشستر يونايتد.