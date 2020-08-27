شكرا لقرائتكم خبر وزير الرياضة يطلع على متطلبات أندية الأولى والثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز الفيصل متطلبات أندية الدرجة الأولى والثانية، خلال لقائه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بممثلي أندية الدرجتين الأولى والثانية بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك ووكلاء وزارة الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل. وجرى خلال الاجتماع استعراض البرامج والأنشطة الرياضية المختلفة التي تشارك فيها أندية الدرجتين الأولى والثانية، واطلع على الجوانب المالية للأندية وخططها للموسم الرياضي المقبل ومتطلبات المرحلة الحالية من الموسم الرياضي 2019 / 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يطلع على متطلبات أندية الأولى والثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.