شكرا لقرائتكم خبر وزير الرياضة يطلع على متطلبات أندية الأولى والثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى خلال الاجتماع استعراض البرامج والأنشطة الرياضية المختلفة التي تشارك فيها أندية الدرجتين الأولى والثانية، واطلع على الجوانب المالية للأندية وخططها للموسم الرياضي المقبل ومتطلبات المرحلة الحالية من الموسم الرياضي 2019 / 2020.
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