شكرا لقرائتكم خبر ديربي الهلال يكلف النصر ورئيسه 50 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في قرار غير قابل للاستئناف، غرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي النصر 40 ألف ريال، لنشره بيانا تضمن إساءة إعلامية لإحدى لجان اتحاد القدم، استنادا للمادة رقم (50 -3) من لائحة الانضباط .

وتم تغريم رئيس النادي صفوان السويكت 10 آلاف ريال لنشره تصريحا تضمن إساءة لمسؤولي مباراتهم ضد الهلال في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك استنادا للمادة رقم (50 -2) من اللائحة.

وكانت إدارة النصر أصدرت بيانا صحفيا عقب خسارة فريقها أمام غريمه التقليدي الهلال في ديربي الرياض دعت من خلاله إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، من أجل التصويت على إعفاء رئيس لجنة الحكام عقب الأخطاء التحكيمية التي شهدها ديربي الرياض كما زعمت .

وكان البيان الأخير هو الثالث بعد مطالبة سابقة كانت في أكتوبر الماضي، ثم بخطاب آخر في فبراير الماضي، بشأن الأخطاء المتكررة وتهديدها عدالة المنافسة وميزان العدالة كما أشارت .

واتهم رئيس نادي النصر صفوان السويكت وعبر حسابه الشخصي بتويتر طاقم التحكيم الذي أدار مواجهة فريقه بالهلال في ديربي العاصمة بالترصد، واصفا ما حدث بأنه لم يكن مجرد سوء تقدير من حكم، وإنما كان ترصدا مخلا بميزان العدالة (من قبل VAR).