7 يهددون الاتحاد قبل مواجهة الفتح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يغيب 7 لاعبين عن تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال مواجهته المقبلة أمام الفتح يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتكمن خطورة موقف الاتحاد الذي يواصل الهروب من المراكز المتأخرة تفاديا للهبوط حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 30 نقطة وتنتظره مواجهة وصيف ترتيب الدوري النصر ضمن لقاءات الجولة الـ29. ووجه المدير الفني للفريق الأول الكروي فابيو كاريلي تحذيراته للاعبين كريم الأحمدي وسعود عبدالحميد ورومارينهو ومنصور الحربي وحمدان الشمراني وعبدالإله المالكي وخالد السميري لتفادي التعرض للبطاقات الصفراء في لقاء الفتح. وبدأ الفريق استعداداته الفعلية لهذا اللقاء المصيري مساء أمس بتدريبات فنية وتكتيكية شهدت مشاركة المحترف الإيفواري ويلفريد بوني، ويأمل الجهاز الفني استعادة جاهزيته لضمه في اللقاء على مقاعد البدلاء. بدورها رصدت إدارة النادي مكافأة مالية للاعبين حال تجاوزهم فريق الفتح وتحقيق الثلاث نقاط الإيجابية، حيث ستصل مكافأة كل لاعب 50 ألف ريال، كما تسلم اللاعبون مكافأة الفوز على الفيحاء في الجولة الماضية.

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