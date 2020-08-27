مكافأة الدوري الجزائري للأطفال المرضى بالسرطان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر نادي شباب بلوزداد بطل دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم التبرع بمكافأة التتويج باللقب لفائدة الأطفال المرضى بالسرطان.

وكشف شرف الدين عمارة، رئيس مجلس إدارة النادي أن الفريق سيتبرع بمبلغ 120 ألف دولار يمثل قيمة المكافأة التي تحصل عليها من قبل رابطة الدوري، لفائدة مؤسسة مكافحة السرطان خاصة الأطفال المرضى.

وسلم عبدالكريم مدوار رئيس رابطة الدوري الجزائري للمحترفين درع الدوري لشمس الدين نساخ، قائد شباب بلوزداد في حفل أقيم أمس الأول، كما قدم مدوار شيكا بقيمة 120 ألف دولار يمثل مكافأة التتويج باللقب.