الشباب يغري بوكا جونيورز لضم إزكويردوز

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وجاء التجديد الشبابي بتقديم عرض آخر ومغر لشراء بطاقة اللاعب بعد أن رفض الأرجنتينيون العرض الأول، حيث إنهم يتطلعون لبيع بطاقة عقد لتحقيق المزيد من المال، وضخه في خزانة النادي، وهو ما يضاعف قيمة التنازل عن كارلوس إزكويردوز.
ونقلت إذاعة Closs Continental، مفاوضات نادي الشباب للتعاقد مع المدافع الأرجنتيني كارلوس إزكويردوس صاحب الـ31 عاما، والذي يلعب مع فريق بوكا جونيورز.
يشار إلى أن مدرب فريق الشباب الكروي الحالي بيدرو كايشينيا سبق أن أشرف على تدريب المدافع الأرجنتيني، عندما كان لاعبا لصالح نادي سانتوس المكسيكي، وأوصى إدارة خالد البلطان بالتعاقد معه.
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