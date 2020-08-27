الشباب يغري بوكا جونيورز لضم إزكويردوز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد نادي الشباب عرضه لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لضم مدافعه كارلوس إزكويردوز(31 سنة) خلال فترة الانتقالات الصيفية على حساب المدافع الجزائري الدولي جمال بلعمري الذي ماطل الشباب بالعودة مجددا لتمثيل الفريق عقب استئناف النشاط الكروي بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا

وجاء التجديد الشبابي بتقديم عرض آخر ومغر لشراء بطاقة اللاعب بعد أن رفض الأرجنتينيون العرض الأول، حيث إنهم يتطلعون لبيع بطاقة عقد لتحقيق المزيد من المال، وضخه في خزانة النادي، وهو ما يضاعف قيمة التنازل عن كارلوس إزكويردوز.

ونقلت إذاعة Closs Continental، مفاوضات نادي الشباب للتعاقد مع المدافع الأرجنتيني كارلوس إزكويردوس صاحب الـ31 عاما، والذي يلعب مع فريق بوكا جونيورز.

يشار إلى أن مدرب فريق الشباب الكروي الحالي بيدرو كايشينيا سبق أن أشرف على تدريب المدافع الأرجنتيني، عندما كان لاعبا لصالح نادي سانتوس المكسيكي، وأوصى إدارة خالد البلطان بالتعاقد معه.