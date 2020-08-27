قائد سيدني في طريقه للتعاون

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يأتي ذلك رغم محاولات نادي سيدني تجديد عقد اللاعب الذي يصر على الرحيل وخوض تجربة في الملاعب السعودية، رغبة منه في زيادة تأمين مستقبلة المالي، كما تلاحق إدارة التعاون اللاعب للتعاقد معه موسمين قابلين للتجديد لتعويض غياب المهاجم الكاميروني لياندر تاومبا الذي رفض تمديد عقده الاحترافي الذي تزامن مع التوقف القسري بسبب جائحة فيروس كورونا.
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