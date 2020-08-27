شكرا لقرائتكم دجلة يهزم المقاصة بثلاثية فى مباراة مثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق وادى دجلة فوزا غاليا على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى ، ليرتفع رصيد الفريق الدجلاوى إلى 23 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند 23 نقطة ومازالوا فى المركز الحادى عشر .

تقدم المقاصة بهدف فى الدقيقة التاسعة عن طريق محمد إبراهيم من تسديدة بقدمه اليسرى سكنت مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة ، وتعادل مروان حمدى لوادى دجلة بعدها بدقيقة ، وفى الدقيقة 20 يضيف نفس اللاعب الثانى له ولفريقه ، لينتهى الشوط الأول بتقدم أبناء دجلة على المقاصة بهدفين مقابل هدف فى لقاء سريع ومفتوح من جانب الفريقين فى إطار رغبتهم فى خطف الثلاث نقاط للإبتعاد خطوة مهمة عن منطقة الهبوط .

وفى الدقيقة 70 استطاع حسام عرفات تسجيل الهدف الثالث من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليقتنص وادى دجلة ثلاث نقاط ثمينة

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وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:"حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي ، خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد مرشوح وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم ، الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعى".

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاصة كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين وأحمد محسن ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين.

فيما ضم تشكيل وادي دجلة كلا من محمد عبد المنصف، خالد رضا، محمود مرعي، مروان حمدي، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد العاطي، عمرو صالح، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو.