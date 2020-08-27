معاونو البدري يتابعون مباراة الزمالك والمقاولون من مدرجات استاد القاهرة

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جدة - عمرو شويل حرص أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر طارق مصطفى وأحمد أيوب وأيمن طاهر على التواجد في مقصورة إستاد القاهرة الدولي لمتابعة لقاء الزمالك والمقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. يأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري لمشاهدة مباريات الدوري ومراقبة اللاعبين عن قرب أملا في حصر العناصر المرشحة للدخول في الحسابات الفنية استعداد لمواجهة توجو في الجولتين الثالثة والرابعة خلال أجندة نوفمبر المقبل ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

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