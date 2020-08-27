حازم إمام: الزمالك سيتأثر بغياب شيفو وثنائية علاء والونش الأفضل بالدوري

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جدة - عمرو شويل يرى حازم امام نجم الزمالك السابق أن غياب محمد عبد الشافي سيحدث هزة وسيؤثر على أداء الزمالك بخلاف أن عبد الله جمعة بعيد عن المشاركة وسيعاني بسبب. قال خلال الاستديو التحليلي على قناة أون تايم سبورتس 1: محمود علاء ومحمود الونش أفضل ثنائية في قلب الدفاع بالدوري المصري وكانت مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي الأوأ لهما بعدما تفوق عليهما اليو بادج في استقبال الكرات الهوائية. شدد على أن زيزو وحازم امام متفاهمين جيدا ولديهم سرعات عالية وزيزو يؤدي الدور الدفاعي جيدا ولكن الجبهة اليسرى تمتاز بالمهارة أكثر وبن شرقي وجمعة لديهما المهارة الفردية.

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