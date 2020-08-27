شكرا لقرائتكم رامي عادل: هدفنا الفوز على الزمالك ودرسناه جيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد رامي عادل مدرب المقاولون العرب على أن فريقه يلعب على المكسب في مباراته ضد الزمالك مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة.

قال خلال الاستديو التحليلي على قناة أون تايم سبورتس 1: رغم الحالة المعنوية المرتفعة للزمالك بعد الفوز على الأهلي في المباراة الماضية، وخسارة المقاولون الأخيرة من أسوان، إلا أنه لدينا دوافع كبير للفوز لأن لدينا هدف نرغب في تحقيقه بالموسم الحالي.

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تابع: الزمالك لديه مفاتيح لعب قوية ودرسناهم جيدا من أجل ابطال لاعبي الفريق الأبيض.

أردف: الزمالك يملك لاعبين كبار ولكن لدينا لاعبين كبارا لا يقلوا مستوى عن لاعبي الزمالك ولديننا هدف نرغب في تحقيقه بالموسم الحالي ولن نتخلى عنه.