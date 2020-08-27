شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: الرقابة اللصيقة على ساسي مفتاح المقاولون لإيقاف الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق أن لاعبي الزمالك لديهم مزاج في الضغط مثل أحمد مصطفى زيزو وأشرف بن شرقي ، معتبرا أن فرجاني ساسي ليس من اللاعبين الذين يجهدوا أنفسهم في الضغط الكثير بعكس طاق حامد.

قال خلال الاستديو التحليلي على قناة أون تايم سبورتس 1: مشكلة الزمالك أنه لا يضغط ضغط جماعي وانما ضغط فردي وهناك من يقوم بضغط جماعي مثل طارق حامد وزيزو.

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تابع: عماد النحاس سيستغل غياب عبد الشافي وتقدم عبد الله جمعة وحازم امام، مشيرا إلى أن النحاس سيعول كثيرا على الاستحواذ بحيث لو امتلك الكرة سيخنق على الزمالك، ولكن لو فقد الكرة سيعاني.

أوضح: من الأفضل أن يلعب عماد الناس على مراقبة فرجاني ساسي ويلعب عليه "مان تو مان لمنعه من الاستحواذ على الكرة.