شكرا لقرائتكم أيمن يونس: كارتيرون يعوض الأزمات الدفاعية بنفسية أبو جبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أوضح أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن التنظيمات الدفاعية أحيانا تخطئ تقديرها لدى الزمالك وعملية تطويرها مستمرة لأن كارتيرون مهتم بها .
قال خلال الاستديو التحليلي على قناة أون تايم سبورتس 1: كارتيرون يعوض الأزمات الدفاعية بنفسية محمد أبو جبل الذي تطور مستواه بشكل غير عادي وهو ما يساعد كارتيرون في تحسين خط الدفاع.
تابع: كارتيرون يفضل تثبيت التشكيل والاعتماد على المجموعة الحالية وكل تفكيره كيفية تجهيزهم واراحتهم من خلال الدفع ببعض العناصر
استطرد: كارتيرون اصبح لديه مرونة مختلفة تكتيكيا خاصة في مباراة نادي مصر لأن تركيزه كان على مباراة القمة ويكسب الرهان حتى الآن.
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