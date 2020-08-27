شكرا لقرائتكم تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، عن موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك للموسم الرياضي 2019-2020، وتم تحديد موعد المباراتين في 27 أكتوبر المقبل.
وقال اتحاد القدم السعودي في بيان صحافي: حددت اللجنة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر المقبل موعدًا لإقامة مباراتي نصف النهائي حيث سيلتقي الهلال وأبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة 5:55 مساء، فيما سيلتقي في المباراة الثانية الأهلي والنصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة 8:30 مساء.
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