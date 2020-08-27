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نشر أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، اليوم الخميس، صورة له مع زميله محمد الشناوي، حارس مرمى القلعة الحمراء، عقب فوز الفريق على الجونة، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2019-2020.
وعلق أحمد فتحي على صورته مع محمد الشناوي: "في أعماق قلبي"، مع وضع إيموشن على شكل نسر النادي الأهلي وقلب أحمر. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".
وكان أحمد فتحي ومحمد الشناوي قد ظهرا مع المارد الأحمر في مباراة الجونة، التي أقيمت، أمس الأربعاء، ضمن الجولة الـ22 للدوري، وانتهت بفوز الأهلي بهدف للاشيء سجله مروان محسن في الدقيقة 95 من اللقاء.
ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب البطولة، بينما الجونة تراجع للمركز الـ15 برصيد 21 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوكر يتراجع».. أحمد فتحي ينشر صورة مع الشناوي: «الأهلي في القلب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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