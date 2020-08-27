شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الـ 22 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الزمالك والمقاولون العرب على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ22 من منافسات الدورى، مباراة اليوم هي الأولى للزمالك عقب الفوز على الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ 21 للدورى.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من:"محمود جنش، محمد عبد الغنى، حسام عبد المجيد، إسلام جابر، حسام أشرف، أوناجم، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد، أسامة فيصل".

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فيما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالى:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فادى نجاح، حسن الشامى.

خط الوسط: ابراهيم صلاح، محمد مجلى، أحمد الشيمى، لويس إداورد.

خط الهجوم: شكرى نجيب، سيف الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاولون العرب:" حسن شاهين فى حراسة المرمى، عبد الوهاب إسماعيل، يوسف الجوهرى، محمد سالم، كريم مصطفى، محمود السيد، عبد العزيز موسى، محمد إبراهيم سوستة، محمد عصام".

ويحتل الزمالك في المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 مباراة أيضاً فاز في 12 وتعادل في 6 وخسر 3 وأحرز 28 هدفاً وعليه 15 بينما يأتى المقاولون في المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 21 مباراة فاز في 11 وتعادل في 4 وخسر 6 وسجل 25 هدفاً وعليه 18.