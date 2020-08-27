شكرا لقرائتكم خبر عن كيف عانى الاتحاد أمام الحدود وحصد نقطة أفضل من الخسارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى أن تعادل فريقه مع حرس الحدود أفضل من الخسارة، وقال في تصريحات له بعد المباراة :" نعاني من حالة اجهاد انهكت اللاعبين ، خضنا المباراة ونحن نفكر في اراحة بعض اللاعبين"

وأكد طلعت يوسف أن الطاقة هى المتحكم الاساسي فيما يتعلق بحركة وحيوية اللاعبين مشيرا الي ان التغييرات التى اجراها الجهاز الفني نشطت الجانب الهجومي بعد الدفع بمجموعة من العناصر التى تمتاز بالحيوية

وأضاف :"هناك حالة من عدم الجاهزية لدى البعض بصورة لا ترضي الجهاز الفني والامور لم تعود علي ما كانت عليه قبل التوقف في يوم وليلة"

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وخطف الاتحاد السكندرى نقطة التعادل من حرس الحدود فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية وانتهت بهدف لمثله ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى ليرتفع رصيد زعيم الثغر إلى 31 نقطة ومازال فى المركز الخامس للمسابقة ، بينما رفع الحدود رصيده إلى 24 نقطة فى المركز العاشر .

جاءت أحداث المباراة مثيرة جدا وخاصة فى الشوط الثانى الذى تقدم فيه عبد الرحمن جبنه بهدف أول لحرس الحدود فى الدقيقة 61 من عمر المباراة وأضاع مصطفى جمال ركلة جزاء للفريق العسكرى ، وحاول بعدها لاعبو الاتحاد استغلال بعض الهجمات لإدراك هدف التعادل دون .

وفى العشر دقائق الأخيرة من المباراة يحتسب محمد سلامة حكم المباراة ركلة جزاء ثانية لصالح الحدود يتصدى لها جريندو عبد اللطيف هداف الحدود ويضعها فى يد عماد السيد حارس مرمى الاتحاد لتشتعل المباراة بعدها وينتفض لاعبو الفريق الأخضر بغية إحراز هدف التعادل حتى تحقق لهم ما أرادوا فى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق البديل أحمد راشد من تمريرة الإيفوارى رزاق سيسيه .