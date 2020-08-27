شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المقاولون بنفس تشكيل القمة وعبد الله جمعة الاستثناء الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تشكيل مواجهة المقاولون العرب، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ22 من منافسات البطولة، والتى يسعى فيها الأبيض لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الانتصارات بعد الفوز على الأهلى فى الجولة الماضية بنتيجة 3 / 1.

تشكيل الزمالك أمام المقاولون على نفس ما واجه به الأبيض غريمه الأهلى فى القمة الأخيرة ، باستثناء وجود عبد الله جمعة بدلا من محد عبد الشافى الذى أصيب فى الترقوة، و جائ التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

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خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من:"محمود جنش، محمد عبد الغنى، حسام عبد المجيد، إسلام جابر، حسام أشرف، أوناجم، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد، أسامة فيصل".