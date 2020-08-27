شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الحدود بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى : إهدار ركلات الجزاء لغز محير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود علي تعادل فريقه مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في إطار منافسات مباريات الدورى الممتاز، وقال حليم في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الفريق أدى مباراة من أفضل المباريات في مسابقة الدورى مشيرا إلي أن إهدار ركلات الجزاء بات لغزا محيرا ولكنها في النهاية تعتمد علي التوفيق من عدمه .

أضاف حليم قائلا ": نتدرب علي ركلات الجزاء بشكل مستمر وكأننا نلعب في الكأس وليس الدورى واضاف ، و حصلنا علي نقطة مهمة من فريق كبير بحجم الاتحاد السكندرى وإن كنا نتمنى حصد الثلاث نقاط .

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وبرر المدير الفنى تراجع الأداء في شوط المباراة الثانى إلي الشق النفسى نتيجة إهدار ركلات الجزاء وإصابة اللاعب إبراهيما كونيه مشيرا إلي أنه اعتمد علي الدفع بمجموعة من العناصر التى تشارك للمرة الأولي .